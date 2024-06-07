Омск-Информ
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·Общество

Цветочный трипс обнаружен в срезах цветов, завезенных из Казахстана. Их пришлось уничтожить.

В июне специалисты Россельхознадзора по Омской области обнаружили в 500 гвоздиках, завезенных из Казахстана, вредное карантинное насекомое. Им оказался западный цветочный трипс.

– Видовая принадлежность трипса подтверждена заключением карантинной экспертизы Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», –  подтвердили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Зараженную часть груза сотрудникам ведомства пришлось сжечь.

С начала года это уже третий случай ввоза зараженной импортной растительной продукции. Западный трипс, обнаруженный в этот раз, – один из опаснейших вредителей для культурных растений. Также он является переносчиком вирусных заболеваний растений.

·Общество

Цветочный трипс обнаружен в срезах цветов, завезенных из Казахстана. Их пришлось уничтожить.

В июне специалисты Россельхознадзора по Омской области обнаружили в 500 гвоздиках, завезенных из Казахстана, вредное карантинное насекомое. Им оказался западный цветочный трипс.

– Видовая принадлежность трипса подтверждена заключением карантинной экспертизы Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», –  подтвердили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Зараженную часть груза сотрудникам ведомства пришлось сжечь.

С начала года это уже третий случай ввоза зараженной импортной растительной продукции. Западный трипс, обнаруженный в этот раз, – один из опаснейших вредителей для культурных растений. Также он является переносчиком вирусных заболеваний растений.