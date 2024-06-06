Комментатору не понравилось, что его назвали скандальным.
Комментатор Дмитриев Губерниев отреагировал на новость РИА «Омск-информ» о его повторном визите в регион. Большое возмущение у Губерниева вызвал заголовок новости «В Омск на турнир EVGENIYA CUP приедет скандальный комментатор Губерниев». Он эмоционально прокомментировал новость в своем телеграм-канале.
– Сами вы бестолочи скандальные! Тележки в аэропорту Омска нужны омичам и гостям прекрасного города, который я нежно люблю!!! Бесит, когда ты хочешь помочь людям, а местные журналисты ведут себя гадко… Тьфу, – написал Губерниев.
Напомним, в феврале во время прошлого визита в Омск Губерниеву не понравилось отсутствие тележек для багажа в местном аэропорту, а также поведение одной из сотрудниц аэропорта. Комментатор пообещал, что будет следить за этой темой и «не слезет» с руководства воздушной гавани, пока тележки не появятся. В самой воздушной гавани пояснили, что отсутствие тележек связано с инфраструктурными ограничениями.