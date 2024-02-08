В пресс-службе воздушной гавани это связали с инфраструктурными ограничениями. Обращения от пассажиров на эту тему бывают, но они единичны.

В пресс-службе воздушной гавани это связали с инфраструктурными ограничениями. Обращения от пассажиров на эту тему бывают, но они единичны.

Омский аэропорт оперативно отреагировал на критику со стороны известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ведущий «Матч-ТВ», прилетевший в Омск комментировать соревнования по боулингу, поразился тому, что не нашлось тележек для его большого багажа.

– В Омском аэропорту отсутствуют багажные тележки в связи с тем, что имеются определенные инфраструктурные ограничения. Размер зоны получения багажа, рассчитанный на определенную пропускную способность, не позволяет размещать багажные тележки. Кроме этого, парковка напротив аэровокзала невелика, и ее размеры ограничены городской застройкой, поэтому перемещение тележек по ней приведет к затруднениям в движении автотранспорта, – комментирует случай в пресс-службе омской воздушной гавани.

В Омском аэропорту также рассказали, что обращения по поводу тележек поступают, но это единичные случаи. А по поводу общения телезвезды с сотрудницей аэровокзала будет проведено внутреннее расследование. Как написал Губерниев, женщина посоветовала ему тащить три его сумки самому.