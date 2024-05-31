Свой прошлый визит в Омск он отметил хайповой историей об отсутствии тележек для багажа в местном аэропорту. Губерниев обещал держать ситуацию на контроле.

Свой прошлый визит в Омск он отметил хайповой историей об отсутствии тележек для багажа в местном аэропорту. Губерниев обещал держать ситуацию на контроле.

7-8 июня в спортивном комплексе «G-Drive Арена» пройдет статусный международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой – EVGENIYA CUP. Нынешний форум станет уже третьим по счету.

На турнир ждут лучших представительниц этого вида спорта из 8 стран: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Словении, Сербии и, конечно, России. Омские болельщики, в частности, смогу увидеть выступление 3-кратного бронзового призера чемпионатов мира, многократной призерки Европы Анастасии Салос (Беларусь), а также ведущих российских сборниц, включая 3-кратную чемпионку мира среди юниоров Лалу Крамаренко, Марию Борисову, Алину Протасову и Диану Чугунихину.

В первый день турнира на арене пройдут личное и групповое многоборье, а 8 июня – финалы в отдельных видах. На 19:00 запланировано гала-шоу. Его ведущими станут серебряный призер Олимпийских игр, 11-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы Яна Батыршина, известный комментатор Дмитрий Губерниев и 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов.

Прошлый визит в Омск Губерниев отметил хайпом об отсутствии тележек для багажа в местном аэропорту. Комментатор пообещал, что будет следить за этой темой и «не слезет» с руководства воздушной гавани, пока тележки не появятся. Судя по всему, это произойдет, когда построят аэропорт Омск-Федоровка – в зале прилета аэропорта Центральный нет места для размещения багажных тележек.

Омск-Федоровку планируют сдать в 2028 году.