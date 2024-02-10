Известный российский спортивный комментатор считает стыдом и позором отсутствие необходимой инфраструктуры в омской воздушной гавани.

Известный российский спортивный комментатор считает стыдом и позором отсутствие необходимой инфраструктуры в омской воздушной гавани.

Сегодня, 10 февраля, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь раскритиковал омский аэропорт. Это случилось, когда он комментировал женские спринтерские гонки на II Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в городе Златоусте Челябинской области.

При этом журналист сравнил воздушные гавани Омска и Челябинска, вновь вспомнив об отсутствии тележек. Но прежде поблагодарил авиакомпанию.

– Накануне мы с коллегой Дмитрием Заниным после боулинга, который был в Омске, добирались через Новосибирск до Челябинска. Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам авиакомпании S7: они сделали все, чтобы мы долетели вовремя. Они проявили гибкость и профессионализм, – высказался Губерниев. – Совсем другое дело, после омского аэропорта, где вообще нет ни одной тележки, кошмар и ужас, товарищи руководители аэропорта. Стыд и срам! Я же ведь не слезу с вас. В Челябинск приезжаешь, и вот вам пожалуйста, все удобства для пассажиров. Вот это я понимаю, подгон. А очереди в аэропортах везде примерно одинаковые. Поэтому давайте делать нашу страну лучше, начиная с воздушных гаваней больших городов! Это важно.

Первоначально омский аэропорт подвергся критике Дмитрия Губерниева 8 февраля. Журналист прилетел комментировать «Золотые финалы» Кубка Континентальной лиги боулинга с тремя сумками и палками и не обнаружил тележек для багажа. В омской воздушной гавани это объяснили тем, что размер зоны для получения багажа не позволяет размещать там тележки. Но это не остановило темпераментного комментатора. Правда, чуть позже он оговорился, что критика не касалась омичей и города.