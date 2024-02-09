Известный спортивный комментатор считает, что Омск может стать одной из спортивных столиц. Но аэропортом он по-прежнему недоволен.

Известный спортивный комментатор считает, что Омск может стать одной из спортивных столиц. Но аэропортом он по-прежнему недоволен.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, прилетевший в Омск вчера, рассказал о своих впечатлениях об Омске. Их, напомним, Дмитрию подпортил омский аэропорт. Он по-прежнему недоволен этим случаем, но Омск ему, похоже, понравился.

– Я в ужасе от того, что происходит, реакция «великолепна». Они [в аэропорту] сейчас ответили, что проведут расследование какое-то внутреннее. Как обычно, будут какие-то стрелочники. Девушки, которые были на прилете, вообще ни в чем не виноваты. Когда воздушная гавань встречает таким отношением, и, судя по официальной реакции руководства аэропорта, это какие-то дешевые отмазки, мне становится обидно за омичей. Это вы, дорогие жители города, прилетаете сюда и приглашаете гостей, – цитирует гостя СуперОмск.

Но о городе в целом и его прославленных спортсменах Дмитрий отозвался тепло.

– Город великолепный! Здесь блестящий «Авангард», тут живет Яна Романова, между прочим, замечательная многодетная мама, у нее трое ребятишек. Я ей передаю большой привет и считаю, что Омск должен обязательно Яной гордиться. …Я с удовольствием приезжал с Женей Канаевой, легендарной омской спортсменкой на турнир. И мне кажется, что вокруг хоккея, вокруг Канаевой и теперь еще вокруг боулинга, который меня сюда привел, можно строить по-настоящему хорошую, одну из спортивных столиц. Почему бы нет? Потому что город большой, люди прекрасные, – считает телекомментатор.

В Омске Дмитрий Губерниев комментировал для телеканала «Матч-ТВ» «Золотые финалы» Кубка Континентальной лиги боулинга, которые прошли 8 февраля.