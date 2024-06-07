Эксперты прогнозируют рост цен на популярный спиртной напиток от 10 до 30 %. Прогноз реален, но увеличение стоимости произойдет постепенно.

Эксперты прогнозируют рост цен на популярный спиртной напиток от 10 до 30 %. Прогноз реален, но увеличение стоимости произойдет постепенно.

Любители пива в Омске да и всей стране тревожно содрогнулись: популярный пенный напиток может подорожать. Изначально мелькали цифры в 25–30 %, впрочем, их развеяли федеральные эксперты, назвав более возможным повышение цен на 10–15 %.

Насколько реальны такие прогнозы и заставят ли гипотетически возросшие цены омских пивоманов сократить статьи расходов, а то и пересмотреть взгляды на свой образ жизни? В этом РИА «Омск-информ» помогали разобраться эксперты из пивоваренной сферы.

«Информации о повышении не поступало»

Если говорить о разливном пиве, то сразу стоит сказать, что в Омске оно стоит значительно дешевле, чем во многих других российских городах. И будет стоить дешевле даже при незначительном подорожании.

Продавцы сети магазинов «ПивоМан» отмечают, что за этот год цены поднимались уже раза три. К примеру, возросла цена на пиво «Старый мельник» – с 70 до 76 рублей за бутылку. Подорожание, как правило, происходит после подъема цен поставщиками, а те это делают, если поднимают цены заводы-производители.

Однако в компании «Полярная звезда», уже не первый год занимающейся оптовыми закупками и поставками пива в торговые точки, в том числе и в «ПивоМан», отмечают, что не планируют поднимать цены.

– У нас, как у посредника, который занимается закупкой пива у заводов и поставкой в торговые точки, таких планов нет. Если заводы будут поднимать цены, то мы сохраним свою наценку и тоже поднимем – на столько же, на сколько и они нам поднимут, – сказал директор «Полярной звезды» Александр Аксютин.

По словам предпринимателя, пока от заводов-производителей не поступало информации о повышении цен. Обычно такие меры связаны с повышением акцизов, увеличением транспортных расходов или тарифов на электроэнергию. Но происходит это по факту – заранее цены никто поднимать не станет, чтобы не перегревать рынок.

В общем, рост стоимости народного напитка зависит от его производителей: поднимется цена у них – возрастает и у посредников.

15 % – это немного

Однако это не означает, что люди готовы нести любые траты, лишь бы вновь насладиться пенным. В случае его подорожания на выбор повлияет толщина кошелька. И люди перейдут на более дешевые сорта.

Об увеличении цен на пиво в компании «Бирхаус» предупреждали еще в декабре.

– Как и любая крупная компания, мы не можем существовать вне рынка, – объясняет омский предприниматель и держатель товарного знака «Бирхаус» Александр Данилюк. – Безусловно, «Бирхаус» ощущает все тенденции.

Эксперт также рассказал о том, что влияет на повышение цены на 15 % и как она будет выглядеть в рублях:

– Повышение до 15 % – это немного. Если бутылка стоила 90 рублей, то цена повысится на 13,5 рубля. В основном на ситуацию повлияли повышение акциза до 26 рублей, маркировка и пошлина для импорта.

Но отпугнет ли возросшая цена покупателей? Или как брали, так и будут брать? Александр Данилюк склоняется ко второму варианту.

– Спрос абсолютно точно не изменится, но внутри может произойти миграция. Например, с импорта перейдут на российское производство. А оно набирает очень серьезные обороты, – утверждает предприниматель.

Также он заявил, что в торговой сети делают все для того, чтобы клиент не почувствовал резкого ценового скачка. Поэтому цены растут плавно в течение года.

Крафт против бурдомаги

Впрочем, реальны прогнозы о подорожании пива даже на 25–30 %. Так думает известный омский ресторатор Олег Лобов. Он выделяет несколько причин потенциального роста цен.

– Во-первых, из-за нехватки нормального качественного сырья цены взлетят и на него. Во-вторых, из-за повышения расходов на оплату труда и увеличения энергосоставляющих. Ну и плюс полная фискализация. Так что вполне допускаю такое повышение. Оно будет постепенным, сразу никто не поставит 25 процентов – это сдерживающая конкуренция, скажем так. Но, думаю, в течение трех-четырех месяцев это все осуществится, – говорит предприниматель.

Совладелец ряда заведений утверждает, что посетители, приходящие к нему выпить пива, с повышением цен пока не столкнутся – маржа позволяет немножко потерпеть. Ну а те, кто ходят в тот же «Бирхаус» или аналогичные торговые точки с разливным пивом, наткнутся на возросшие ценники в ближайшие два месяца.

При этом, по словам Олега Лобова, люди вроде бы и воспринимают объяснения того, почему цены растут, но не берут их на вооружение:

– Такая ситуация ведь не только с пивом, давайте говорить обо всех продуктах питания. За прошедший год они подорожали на 25–30 процентов. А пиво только догоняет.

Два года назад Олег Лобов рассказывал, что запасы импортного солода для варки пива заканчиваются. Происходило это из-за санкционного давления западных стран. А отечественные солод и хмель, к сожалению, по ряду параметров не подходили для производства.

Сейчас пивоварни предпринимателя работают на французском солоде. При этом сам он не знает, каким образом этот солод заходит в Россию.

– Мы сейчас перешли на французский солод и работаем только на нем. Пробовали на белорусском – было много нареканий, многое не получалось, очень часто приходилось выливать пиво. То есть импортозамещение в России для крафтовых пивоварен пока что не работает. На больших заводах оно, может, и проходит, а малые не могут варить нормальное пиво на российском сырье, – констатирует бизнесмен.

Ну а число людей, которые знают толк в этом самом нормальном пиве, растет, и они предпочитают его магазинному.

– Давно уже все понимают природу и качество этих всяких «толстяков» и иже с ними, как и то, что пьют совсем не настоящее пиво. И народ давно разделился на тех, кто готов платить несколько больше, причем сейчас уже не глобально больше, но получать натуральный продукт и наслаждаться качеством и вкусом, и тех, кому нужно просто «уколоться и забыться» – лишь бы по башке стучало. Так что тропки давно разошлись. Тот, кто пьет хорошее пиво, не пойдет за всякой бурдомагой. Потому что понимает, что будет в таком случае пить что-то другое, а не пиво, – убежден пивовар.

В общем, вновь возникает ситуация, когда на выбор влияет толщина кошелька. И еще самооценка: если человеку позволяют финансы и он себя уважает, то перейдет на более качественное пиво.

Правда, есть люди, убедить которых в том, что крафтовое пиво лучше, непросто. В заведениях Олега Лобова сортов, отличающихся вкусом, рецептурой и прочими изысками много, но он признает, что доля их продаж не определяющая. Часто берут пиво «Хеллес» и «Пилснер» – распространенные сорта, которые делают практически все.

– Но кто-то делает их честно, а кто-то – с разными ухищрениями. А что касается крафтового... Знаете, как бывает? Приходит к нам посетитель: «Дайте попробовать крафтового». Попробовал и говорит: «Ну все, хорошо, а теперь «Пилснер», пожалуйста». Все равно потребление по этим двум сортам составляет более 50 процентов от всех продаж. Но считаю, что при увеличении цен даже на эту дешевую продукцию больше людей будут выбирать качественный продукт, – заявляет Лобов.

Вопрос выбора

Новости о том, что людей напугало подорожание пива, навевают строчку из песни Михаила Шуфутинского: «А возле дома у ларька теперь уж не попьешь пивка...». Ситуация в композиции тоже вызвана повышением цен на алкоголь. Рефлексирующий лирический герой мрачно шутит, что «осталось узел завязать и удавиться». Но скатываться в суицидальный пессимизм не стоит. Как и призывать гнать самогон – именно этому и посвящена та незатейливая песенка. В действительности все проще: к росту цен люди привыкли, а дорожает не только пиво. И те, кто не представляет свой досуг без этого напитка, продолжат его покупать и дальше. Хоть и подороже.

Теперь о «подороже». На 13,5 рубля дороже за литр – сумма отнюдь не астрономическая, она едва ли отпугнет людей. Но ведь любители пива зачастую не ограничиваются одним литром. А если люди прикладываются к пенному напитку по несколько раз в неделю, то сумма набегает немалая.

Снова обратимся к народному фольклору: «Папа, ты теперь будешь меньше пить?» – «Нет, вы с мамой – меньше есть». К счастью, таких принципов придерживается не каждый, и не всем захочется переплачивать. Поэтому особо рачительные граждане вооружатся калькуляторами и прикинут, сколько они потратят за месяц, полугодие, год и так далее. И, возможно, придут к выводу, что часть этих средств можно пустить на иные нужды. Это уже вопрос расстановки приоритетов.

Но есть и вопрос выбора. От упомянутой уже не раз толщины кошелька зависит многое. Но и от культуры потребления тоже. Кто-то берет более дорогостоящее пиво в небольших количествах, чтобы насладиться его ароматом и вкусовыми оттенками. Другие же набирают на вечер по несколько полторашек в ближайшей «наливайке», потому что по-другому уже не могут. Порой границу между употреблением и злоупотреблением можно проскочить, не заметив.