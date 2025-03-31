В регионе стали реализовывать на 22 % больше пенного напитка. Увеличились продажи и других видов алкоголя.

По данным аналитиков FinExpertiza, розничные продажи спиртных напитков в Омской области выросли в 2024 году.

Самое большое увеличение спроса фиксируется у пива. Его стали покупать на 22 % больше, чем в прошлом году. Таким образом на одного омича приходится по 64,4 литра.

Водки стали покупать больше на 5,8 %, доведя среднее значение до 4 литров. Остальные крепкие напитки (коньяк, ликероводочные изделия, виски, ром, джин, текила и прочие) интересовали омичей на 16,5 % чаще. Среднее количество неводочных крепких напитков на одного жителя – 2,3 литра.

Меньше всего спиртных напитков покупают в Чечне и Ингушетии. Средние значения потребления пива в них находятся на уровне 3,3 и 0,6 соответственно.