На защиту пенного неожиданно встал министр спорта РФ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на российские стадионы. Со спортивных арен его изгнали в 2005 году, исключением стали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, когда допускалась реализация напитка на стадионах.

– У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, – они не спортсмены, они болельщики, они субъекты спорта, – сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Если человеку нужен алкогольный напиток, он идет к ближайшему магазину или ларьку. Министр спорта не видит ничего плохого в переносе точек продажи спиртного в спортсооружения. Так выгоду от продажи товаров болельщикам будут получать не стоящие рядом магазины, а непосредственно спортивные объекты.

– Если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Вот эту кассу можно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание спортобъектов, – объяснил министр.

Дегтярев также сообщил, что пока диалог на тему возвращения точек продажи спиртного в спорткомплексы идет вяло, однако он и дальше будет заниматься этим вопросом.