Омск-Информ
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·Спорт

На защиту пенного неожиданно встал министр спорта РФ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на российские стадионы. Со спортивных арен его изгнали в 2005 году, исключением стали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, когда допускалась реализация напитка на стадионах. 

– У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, – они не спортсмены, они болельщики, они субъекты спорта, – сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Если человеку нужен алкогольный напиток, он идет к ближайшему магазину или ларьку. Министр спорта не видит ничего плохого в переносе точек продажи спиртного в спортсооружения. Так выгоду от продажи товаров болельщикам будут получать не стоящие рядом магазины, а непосредственно спортивные объекты. 

– Если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Вот эту кассу можно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание спортобъектов, – объяснил министр.

Дегтярев также сообщил, что пока диалог на тему возвращения точек продажи спиртного в спорткомплексы идет вяло, однако он и дальше будет заниматься этим вопросом. 

·Спорт

На защиту пенного неожиданно встал министр спорта РФ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на российские стадионы. Со спортивных арен его изгнали в 2005 году, исключением стали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, когда допускалась реализация напитка на стадионах. 

– У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, – они не спортсмены, они болельщики, они субъекты спорта, – сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Если человеку нужен алкогольный напиток, он идет к ближайшему магазину или ларьку. Министр спорта не видит ничего плохого в переносе точек продажи спиртного в спортсооружения. Так выгоду от продажи товаров болельщикам будут получать не стоящие рядом магазины, а непосредственно спортивные объекты. 

– Если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Вот эту кассу можно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание спортобъектов, – объяснил министр.

Дегтярев также сообщил, что пока диалог на тему возвращения точек продажи спиртного в спорткомплексы идет вяло, однако он и дальше будет заниматься этим вопросом. 