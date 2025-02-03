Они считают, что производители на самом деле рекламируют алкоголь, создавая к нему положительное отношение.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, сообщают РИА Новости. Авторы документа считают это скрытой рекламой алкоголя и пропагандой его употребления, особенно в молодежной среде.

- Возникает необходимость законодательного регулирования рекламы безалкогольного пива с целью предотвращения скрытой пропаганды алкогольных напитков. Федеральный закон направлен на ограничение влияния рекламы безалкогольного пива, которая способствует популяризации алкогольных брендов и формирует у несовершеннолетних ассоциации с употреблением спиртных напитков, - говорится в законопроекте.

Парламентарии считает, что производители пива на самом деле используют рекламу безалкогольного пива для продвижения алкогольного пива, применяя те же логотипы, цвета и образы, что и для алкоголя. Соответственно, они формируют положительное отношение к пиву в целом.