В список таких специалистов попали менеджеры, водители и автослесари. В городе они могут зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц.

В список таких специалистов попали менеджеры, водители и автослесари. В городе они могут зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц.

Стало известно, какие специалисты в Омске могут зарабатывать до 150 тыс. рублей. Так, в июне в городе больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Ему предлагают зарплату 150 тыс. рублей в месяц. При этом у кандидата должен быть опыт продаж от трех лет.

От 100 тыс. рублей в месяц готовы платить водителю категории «Е». У него должны быть водительские права категории «Е» и опыт работы. Такую же заработную плату предлагают специалисту по продажам банковских продуктов.

В список также вошли вакансии автослесаря по ремонту грузовой техники с зарплатой от 90 тыс. рублей и водителя погрузчика – до 115 тыс. рублей.