Он находится на Московке.

Он находится на Московке.

В Омске на продажу выставили банный комплекс «Камыши». Он располагается на улице 5-я Станционная. В клуб входит два здания общей площадью более 1,8 тыс. кв. м.

На первом этаже здания находятся сами бани, бар и бассейн. На втором и третьем этажах – помещения под фитнес, спа-салон, бильярд, студию красоты. По словам собственника, есть также оборудованные помещения для общепита и пищевое производство.

Стоимость бизнеса оценивается в 75 млн рублей. О причинах продажи комплекса не сообщается.