Омск-Информ
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·Авто

Ограничения запланированы на 8 июня.
8 июня в Омске будут проходить соревнования «ВелоОмск». Из-за этого в этот день с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение автомобилей на улице Ленина на участке от Броз Тито до Ленинградской площади. 
В это время автобусы, следующие по маршруту № 73, поедут с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса.
Ранее в департаменте транспорта рассказали и о других перекрытиях улиц, которые пройдут 8 июня.
·Авто

Ограничения запланированы на 8 июня.
8 июня в Омске будут проходить соревнования «ВелоОмск». Из-за этого в этот день с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение автомобилей на улице Ленина на участке от Броз Тито до Ленинградской площади. 
В это время автобусы, следующие по маршруту № 73, поедут с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса.
Ранее в департаменте транспорта рассказали и о других перекрытиях улиц, которые пройдут 8 июня.