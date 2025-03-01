Власти решили вернуть традиционный маршрут заезда.

На сайте мэрии опубликован проект постановления городской администрации о проведении XXVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2025» имени В. М. Соколова. Мероприятие пройдет 7 июня на Соборной площади.

В отличие от нескольких предыдущих лет, власти решили вернуть традиционный маршрут велозаезда: Соборная площадь – улицы Тарская, Спартаковская, Партизанская – Юбилейный мост – улица Ленина – Иртышская набережная. В районе улицы Рождественского участники заезда сделают разворот и вернутся на Соборную площадь через подъем по улице Ленина. Длина маршрута составит 10 км.

Для проведения спортивного праздника будет перекрыт ряд дорог в центре Омска, а также изменены маршруты общественного транспорта.

Отметим, что ранее власти заявляли о намерении перекрывать Соборную площадь лишь во время крупных праздников, включая День Победы и День города. Для остальных мероприятий планировали найти другие площадки. Год назад «ВелоОмск», в частности, стартовал с плаца старого кадетского корпуса на улице Ленина, 26.