Из-за «ВелоОмска-2024» завтра ряд улиц в центре города будут перекрыты. Запрет продлится до вечера.

Из-за «ВелоОмска-2024» завтра ряд улиц в центре города будут перекрыты. Запрет продлится до вечера.

Сегодня, 7 июня, начиная с 20:00 из-за культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2024» перекроют несколько городских улиц. Это будут улицы Чкалова и Короленко на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной. Запрет будет действовать до 17:00 завтрашнего дня.

Кроме того, завтра с 8:00 до 13:00 велосипедистам освободят дороги по улицам:

Ленина – от улицы Броз Тито до Ленинградской площади;

Короленко – от проспекта К. Маркса и улицу Степана Разина – от дома № 1 по Ленинградской площади до дома № 47 по улице Ленина;

Иртышская набережная – на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;

Крылова – от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;

Бульвар Победы – от дома № 1 до Иртышской набережной;

Бульвар Победы – от улицы Всеволода Иванова до Иртышской набережной;

Циолковского – от проспекта Маркса до Иртышской набережной.

Участки между домами № 44 и 45, а также № 46 и 48 по Иртышской набережной, а также в районе дома № 1 и № 2 на Ленинградской площади.

Омичей попросили учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.