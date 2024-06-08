Мероприятие собрало 6,5 тысячи участников. Оно впервые стартовало с новой площадки, от старого кадетского корпуса.

Мероприятие собрало 6,5 тысячи участников. Оно впервые стартовало с новой площадки, от старого кадетского корпуса.

Сегодня, 8 июня, в рамках единого Дня велопарадов прошел ежегодный праздник «ВелоОмск-2024». В этом году центральной точкой проведения мероприятия впервые стал старый кадетский корпус.

Трасса велопробега прошла по улице Ленина, Иртышской набережной и в обратном направлении до Сибирского кадетского корпуса. Всего на старт вышли 6,5 тыс. участников.

– Это настоящий рекорд! – восхитился популярностью праздника губернатор Виталий Хоценко.

Многие участники пришли целыми семьями.

– Мы участвуем в «ВелоОмске» второй год, – рассказала Елена Такаева, которая приехала сюда с сыновьями Михаилом, Александром и Кириллом. – Ведь поездка на велосипеде – это не только спорт, это еще и хороший пример детям, как весело и с пользой проводить досуг. Это здорово, когда стартуешь вместе со всеми, едешь в потоке людей и финишируешь вместе с ними.

Вместе с омичами на старт вышел министр спорта Омской области Иван Колесник.