Омск-Информ
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·Общество

Ограничения движения будут действовать с 7 по 8 июня.
Из-за проведения праздника «ВелоОмск-2024», 8 июня  в городе перекроют несколько улиц. Так, с 20:00 7 июня до 17:00 8 июня проезд запретят по улицам Чкалова и Короленко на участках от Ленина до Иртышской набережной.
Основные перекрытия будет действовать с 08:00 до 13:00 8 июня:
  • Ленина от Броз Тито до Ленинградской площади;
  • Короленко от проспекта Маркса;
  • Разина от дома № 1 на Ленинградской площади до дома № 47 по Ленина;
  • Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
  • Крылова от набережной до Иванова;
  • дорога между домами № 44 и 45 на Иртышской Набережной и между домами № 46 и 48;
  • дорога от Ленина до набережной около домов № 1 и 2 на Ленингроадской площади;
  • бульвар Победы от дома № 1 до Иртышской набережной, а также от улицы Иванова до набережной;
  • Циолковского от Маркса до набережной.

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·Общество

Ограничения движения будут действовать с 7 по 8 июня.
Из-за проведения праздника «ВелоОмск-2024», 8 июня  в городе перекроют несколько улиц. Так, с 20:00 7 июня до 17:00 8 июня проезд запретят по улицам Чкалова и Короленко на участках от Ленина до Иртышской набережной.
Основные перекрытия будет действовать с 08:00 до 13:00 8 июня:
  • Ленина от Броз Тито до Ленинградской площади;
  • Короленко от проспекта Маркса;
  • Разина от дома № 1 на Ленинградской площади до дома № 47 по Ленина;
  • Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
  • Крылова от набережной до Иванова;
  • дорога между домами № 44 и 45 на Иртышской Набережной и между домами № 46 и 48;
  • дорога от Ленина до набережной около домов № 1 и 2 на Ленингроадской площади;
  • бульвар Победы от дома № 1 до Иртышской набережной, а также от улицы Иванова до набережной;
  • Циолковского от Маркса до набережной.

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