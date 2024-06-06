Голкипер Георгий Плотников выступал в системе питерского СКА. Теперь он переезжает в Омск. Также в Омск вернулся перспективный воспитанник «Авангарда».

Голкипер Георгий Плотников выступал в системе питерского СКА. Теперь он переезжает в Омск. Также в Омск вернулся перспективный воспитанник «Авангарда».

«Авангард» заключил двухсторонние контракты с двумя юными хоккеистами. Так, в родной клуб возвращается омский воспитанник, нападающий Тимур Аплин. С ним заключен контракт на один сезон, сообщили в пресс-службе омского клуба.

Нападающий становился чемпионом России вместе с «Авангардом»-2005. Прошлый сезон провел в команде МХЛ «Тюменский Легион», в 41 матче забросил десять шайб и отдал пять передач.

Также система «Авангарда» пополнилась еще одним вратарем. В состав «Омских Ястребов» попробует пробиться 18-летний Георгий Плотников, который является воспитанником дальневосточного хоккея.

Но в МХЛ Плотников выступал в системе питерского СКА – за «СКА-Юниор» и «СКА-Карелию». В сезоне 2023–2024 голкипер провел 23 игры с 89,4 % отраженных бросков.