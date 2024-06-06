Кроме того, Омский аграрный университет укрепил свои позиции в общем рейтинге высших учебных заведений.

Кроме того, Омский аграрный университет укрепил свои позиции в общем рейтинге высших учебных заведений.

Гильдия экспертов в сфере профессионального образования совместно с Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования составили очередной Предметный национальный агрегированный рейтинг – 2024. Этот рейтинг позволяет очень тонко определить достижения вузов в научной, образовательной и профессионально-общественной деятельности. Рейтинг составляется уже четвертый год подряд, и он обозревает все вузы России в разрезе укрупненных групп специальностей и направлений подготовки. Это дает возможность сопоставлять вузы именно в рамках их специализации. Фактически это 55 рейтингов, которые охватывает все образовательные программы.

В основе рейтинга находятся 8 критериев, которые составлены на основе открытых публичных данных – вся информация находится в открытом доступе. Также вся информация должна существовать не меньше трех лет и проходить оценку раз в определенный период времени. Также рейтинг должен оценивать не менее 100 вузов.

В 2024 году Омский государственный аграрный университет по двум группам сохранил свои позиции в первой лиге рейтинга, по шести – вошел во вторую лигу, по двум – в третью лигу, по одной – в четвертую. В 2024 году в рейтинг попали новые для университета категории «Информатика и вычислительная техника» (четвертая лига) и «Юриспруденция» (третья лига).

Среди всех региональных вузов ОмГАУ признан лучшим по направлениям «Науки о земле» и «Промышленная экология и биотехнологии». По категориям «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехника» является единственным вузом в Омской области, реализующим образовательные программы высшего образования.