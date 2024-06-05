На предприятии трудятся 90 человек, однако к концу года их количество вырастет до 200.

На предприятии трудятся 90 человек, однако к концу года их количество вырастет до 200.

В Калачинске в работу вновь запустили завод по переработке льноволокна «Леном». На предприятии трудятся 90 человек, однако к концу года их количество вырастет до 200. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Инвестор готов вложить в предприятие более 600 млн рублей. Важно, что возрождение завода позволит наладить в регионе уникальное производство по переработке льна-долгунца, – отметил глава региона.

Компания «Леном» была признана банкротом в июне 2022 года. Летом прошлого года завод выкупило московское ООО «СТ-Механизация». Затем компания учредила в Москве ООО «ПромТех» и передало завод под его управление.