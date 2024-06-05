Пока прогнозы не особо сбываются. Но теперь непогоду обещают завтра.

Пока прогнозы не особо сбываются. Но теперь непогоду обещают завтра.

Обещанные синоптиками ливни с грозами и сильным ветром, а также град пока миновали Омскую область. Во всяком случае, в Омске ничего такого нет. Но синоптики не дают омичам расслабиться. По свежему прогнозу Обь-Иртышского УГМС, днем 6 июня по Омской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

Омичей снова просят быть осторожными и предупреждают о возможных локальных ЧП.

Напомним, что сегодня во второй половине дня синоптики прогнозировали ливни, град и ветер до 23 м/с. Карта осадков говорит о том, что к концу сегодняшнего дня нечто подобное кое-где в области может произойти.