Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Губернатор и делегация региона находятся на Петербургском международном экономическом форуме.
Сегодня делегация Омской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Виталий Хоценко обсудил с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым газоснабжение региона. В настоящее время область газифицирована на 56 %.
– Обсудили программу развития газоснабжения и газификации Омской области. В нашем регионе процент газификации составляет более 56 %. Это один из самых высоких показателей в Сибири. Уже в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, далее до 2026 года сетевой газ придет в Тару, Знаменку и Тевриз, – заявил Хоценко.
Также стороны обсудили подключения к сетевому газу Вечного огня на мемориальных комплексах, посвященных победе в Великой Отечественной войне.
·Общество

Губернатор и делегация региона находятся на Петербургском международном экономическом форуме.
Сегодня делегация Омской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Виталий Хоценко обсудил с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым газоснабжение региона. В настоящее время область газифицирована на 56 %.
– Обсудили программу развития газоснабжения и газификации Омской области. В нашем регионе процент газификации составляет более 56 %. Это один из самых высоких показателей в Сибири. Уже в этом году планируется завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, далее до 2026 года сетевой газ придет в Тару, Знаменку и Тевриз, – заявил Хоценко.
Также стороны обсудили подключения к сетевому газу Вечного огня на мемориальных комплексах, посвященных победе в Великой Отечественной войне.