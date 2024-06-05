Всего будет 30 гостиничных номеров – люкс и однокомнатные со всеми удобствами. Подрядчику готовы заплатить более 500 тыс. рублей.

Всего будет 30 гостиничных номеров – люкс и однокомнатные со всеми удобствами. Подрядчику готовы заплатить более 500 тыс. рублей.

В Омске ищут подрядчика, который предоставит гостиничные номера для проживания приглашенных гостей на празднование Дня города. Заказчиком стало управление делами городской администрации. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Гостиница должна находиться недалеко от мэрии города. Номера нужно снять с 2 по 5 августа. Всего их будет 30. 10 из них – люкс с двумя комнатами. Там должны быть двуспальная кровать, телевизор, фен, кондиционер и санузел, а также интернет и включенные в проживание завтраки. Остальные однокомнатные номера повышенной комфортности с теми же удобствами.

Всего подрядчику готовы заплатить 507 тыс. рублей.