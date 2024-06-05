В основе продукта лежит секретный ингредиент – сахарный белок без углеводов и яблоки. Такой зефир подойдет диабетикам.

В основе продукта лежит секретный ингредиент – сахарный белок без углеводов и яблоки. Такой зефир подойдет диабетикам.

В Омске разработали инновационный зефир без углеводов. Его уникальным компонентом является сладкий белок. Он содержится в африканских фруктах и не содержит углеводов. Однако продукт слаще обычного сахара в 2 тыс. раз. Такой безопасный зефир подойдет людям, страдающим сахарным диабетом. Разработкой необычного продукта занимается аспирантка кафедры биотехнологии, технологии общественного питания и товароведения ОмГТУ Мария Рыбальченко. Об этом сообщает медиа «Трамплин».

– В Омске, как и во всем мире, много людей, которые страдают сахарным диабетом. Когда мы узнали о существовании такого замечательного продукта, как сладкий белок, мы решили, что хотим изучать и внедрять его в производство кондитерских изделий, чтобы все люди могли употреблять эти продукты в пищу, не беспокоясь за уровень сахара в крови, – отметила Рыбальченко.

Способ получения сахарного белка пока держат в секрете, а вот как приготовить сам зефир тайн нет. В основе необычной сладости лежат зеленые яблоки. Их очищают от кожуры, убирают сердцевину и отправляют в пароконвектомат на 15 минут при температуре 170 градусов. Желеобразную форму пюре придает агар-агар. Его заранее замачивают на два часа в холодной воде. Как только смесь охладилась, в зефир добавляют сладкий белок.