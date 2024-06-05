Подростки хотят занять вакансии официантов, продавцов, менеджеров по продажам и администраторов.

Подростки хотят занять вакансии официантов, продавцов, менеджеров по продажам и администраторов.

Весной в Омской области было открыто около 600 резюме соискателей в возрасте 14–18 лет. Большая часть из подростков ищут работу впервые, выяснили эксперты hh.ru.

Почти 90 % молодых людей готовы работать полный день, около 20 % хотели бы устроиться на гибкий график, еще почти 1 % согласны отправиться на вахту. Подростки хотят занять вакансии официантов, продавцов, менеджеров по продажам и администраторов.

– Что касается зарплатных ожиданий, то местные соискатели в возрасте от 14 до 17 лет рассчитывают в среднем на доход в 20 тыс. рублей, а у соискателей с 18 до 24 лет ожидания поднимаются сразу вдвое, до 40 тыс. рублей, – говорится в исследовании.

Молодые люди отмечают, что ищут работу ради финансовой независимости и накопления денег.