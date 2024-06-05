Омск-Информ
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·Общество

Чиновники сослались на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса.
Администрация Полтавского района отказала местным жителям в проведении митинга против главы района Александра Милашенко. Чиновники сослались на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщает NGS55. Организаторы митинга планировали выразить недоверие главе района. В мероприятии хотели поучаствовать около 300 человек.
Напомним, 25 мая глава Полтавского района Александр Милашенко попал в ДТП на объездной дороге возле села Воронцовка. На своем «Ниссане Х-Трейл» он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Иж-2717-220». После этого Милашенко покинул место ДТП на попутном транспорте. 
Губернатор Виталий Хоценко заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.
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·Общество

Чиновники сослались на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса.
Администрация Полтавского района отказала местным жителям в проведении митинга против главы района Александра Милашенко. Чиновники сослались на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщает NGS55. Организаторы митинга планировали выразить недоверие главе района. В мероприятии хотели поучаствовать около 300 человек.
Напомним, 25 мая глава Полтавского района Александр Милашенко попал в ДТП на объездной дороге возле села Воронцовка. На своем «Ниссане Х-Трейл» он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Иж-2717-220». После этого Милашенко покинул место ДТП на попутном транспорте. 
Губернатор Виталий Хоценко заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения Милашенко на своем посту.
1437