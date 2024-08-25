Подросток даже вернул авто на место, но повреждения оказались слишком заметными.

В Полтавском районе Омской области произошел угон «Лады Гранты». Ее хозяин рассказал полицейским, что обнаружил машину в своем гараже с механическими повреждениями: разбитой фарой, помятыми крылом и дверью.

Как рассказал сам сельчанин, накануне угона он допустил оплошность: гараж не запер, а ключи оставил в замке зажигания. Благодаря этому злоумышленник смог завладеть транспортным средством, а затем незаметно вернуть его обратно. Полицейские оперативно вычислили угонщика. Им оказался 16-летний сосед заявителя. Подросток угнал автомобиль, чтобы поехать в райцентр и встретиться с друзьями. Там он и разбил машину, въехав в дорожный знак. К утру подросток вернулся и поставил «Ладу» на место. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».