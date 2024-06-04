Омский аграрный университет имени П.А. Столыпина поднялся больше чем на 100 позиций вверх в Международном рейтинге ROUND UNIVERSITY RANKING – 2024.

Омский аграрный университет имени П.А. Столыпина поднялся больше чем на 100 позиций вверх в Международном рейтинге ROUND UNIVERSITY RANKING – 2024.

Каждый год рейтинговое агентство RUR составляет мировой топ университетов. В 2024 году среди 1169 вузов, включенных в рейтинг, Омский ГАУ занял 1045 место. Это 110 место среди российских высших учебных заведений. В прошлом году ОмГАУ занимал 1167 место среди 1217 включенных в рейтинг.

Общий рейтинг складывается из совокупности оценок. При его подготовке используется 20 индикаторов оценки университета, объединённых в 4 группы измерения с разной ценой индикаторов, таких как качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

По этим отдельным показателям Омский ГАУ занял 111 место по образовательной деятельности, 85 — по научной работе, 105 — по международной деятельности, 82 — по финансовой устойчивости.