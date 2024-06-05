Дети сотрудников омской производственной площадки АО «Кордиант» поучаствовали в тематическом конкурсе рисунков на асфальте.

Дети сотрудников омской производственной площадки АО «Кордиант» поучаствовали в тематическом конкурсе рисунков на асфальте.

В рамках празднования Дня защиты детей на омской площадке холдинга «Кордиант» прошел конкурс рисунков на асфальте «Зеленое будущее шинного завода». Мероприятие организовали администрация и профкомы АО «Омскшина» и филиала АО «Кордиант» в Омске (КВ). В конкурсе участвовали 20 детей в возрасте 7–13 лет. Их усилиями 1 июня площадь перед центральной проходной превратилась в выставку экопроектов. Большинство из них предусматривали комплексное озеленение внутреннего периметра завода.

– В своих рисунках многие ребята очень верно подметили, что дружественным природе должно быть не только производство, но и сама продукция. Эту важнейшую задачу, реализуемую технологами шинного завода, дети изобразили по-своему – пометив покрышку зелеными листьями. Другие участники творческого конкурса обратили внимание даже на протектор шины – попытались нарисовать протектор с минимальным воздействием на почву. Старания всех участников были поощрены полезными подарками и сувенирами, – рассказали в пресс-службе омской производственной площадки АО «Кордиант».

Пока дети изображали на асфальте то, каким они хотят видеть шинный завод в будущем, взрослые воплощали идеи ребятишек в жизнь: на прилегающей территории высадили березы, туи, можжевельник, ивы, пузыреплодник и другие виды растений.

Шинный завод в Омске – одно из крупнейших предприятий региона, поэтому «зеленая» повестка в его работе – одна из важнейших. Сегодня здесь начинается заключительный этап модернизации производства, запланированный в рамках реализации проекта «Чистый воздух». Он рассчитан на 6 месяцев и коснется работы заводской котельной. Отметим, что результатом этого инвестпроекта омского подразделения холдинга «Кордиант» станет снижение уровня воздействия на окружающую среду и выход на плановые показатели по валовому объему выбросов в 2025 году.