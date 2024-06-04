Омск-Информ
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·Происшествия

Пчелы с соседнего участка жалили детей женщины, из-за чего у них появилась аллергия. 

Омичка обратилась в суд с жалобой на соседей. Она пояснила, что жильцы соседнего дома занимаются пчеловодством. С 2021 года пчелы жалили ее троих детей, у которых впоследствии началась аллергия. Она потребовала от соседей убрать пасеку, чтобы обезопасить своих детей.

– Разведение и содержание в непосредственной близости с местом ее жительства пчел, яд которых представляет реальную опасность для жизни и здоровья ее несовершеннолетних детей, нарушает права женщины. Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд запретил пчеловодам содержать пасеку вблизи с местом жительства женщины.

·Происшествия

Пчелы с соседнего участка жалили детей женщины, из-за чего у них появилась аллергия. 

Омичка обратилась в суд с жалобой на соседей. Она пояснила, что жильцы соседнего дома занимаются пчеловодством. С 2021 года пчелы жалили ее троих детей, у которых впоследствии началась аллергия. Она потребовала от соседей убрать пасеку, чтобы обезопасить своих детей.

– Разведение и содержание в непосредственной близости с местом ее жительства пчел, яд которых представляет реальную опасность для жизни и здоровья ее несовершеннолетних детей, нарушает права женщины. Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд запретил пчеловодам содержать пасеку вблизи с местом жительства женщины.