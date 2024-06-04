Шуми Бабаев сообщил, что в ближайшее время начнутся переговоры с «Коламбусом» о новом контракте хоккеиста.

Шуми Бабаев сообщил, что в ближайшее время начнутся переговоры с «Коламбусом» о новом контракте хоккеиста.

Хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил, что в ближайшее время начнутся переговоры о новом контракте нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова. Недавно в этом клубе назначили нового генерального менеджера, который готов вести переговоры.

Контракт Чинахова с «Коламбусом» заканчивается, но, по словам Бабаева, в клубе сказали, что заинтересованы в продлении соглашения, сообщает «РБ Спорт».

Недавно появлялась информация о том, что Егор Чинахов может вернуться в «Авангард». Якобы сам Бабаев прилетал в Омск, чтобы обсудить детали возвращения. Но позже выяснилось, что целью визита агента стал новый контракт с «Авангардом» нападающего Владимира Ткачева.