Двукратный олимпийский чемпион считает обоих достойными игроками и даже ждал, что Михеев вернется в Омск.

Двукратный олимпийский чемпион считает обоих достойными игроками и даже ждал, что Михеев вернется в Омск.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о двух бывших игроках «Авангарда», которые по-прежнему выступают в НХЛ. Имеются в виду форварды Илья Михеев и Егор Чинахов.

Как игрок Михеев Кожевникову нравится.

– У него, как в свое время у Ничушкина, пошла серия без голов, но потенциал этого нападающего любого профессионалу понятен. Как был понятен и потенциал Ничушкина, пусть из него в «Далласе» в свое время делали оловянного солдатика. Ждал, что в такой ситуации Михеев вернется в родной «Авангард», это было бы очередное мощное усиление Омска, который на трансферном рынке работает очень интересно. Жаль, что в последний момент Михеева обменяли в «Чикаго», – цитирует Кожевникова портал «Russia-hockey.ru».

Что касается Чинахова, то он, по словам эксперта, сейчас играет в унылом клубе.

– Кстати, во времена раздрая несколько лет назад «Авангард» потерял и еще одного интересного нападающего – Чинахова. Обидно, что в унылом «Коламбусе» он уже впустую провел несколько сезонов, не вижу особого развития. Тем не менее на днях он опять подписал с этим «Коламбусом» двухлетний контракт. Вот это мне не совсем понятно, – недоумевает специалист.

Напомним, пару дней назад стало известно, что Илью Михеева, последние два сезона выступавшего за «Ванкувер Кэнакс», обменяли в «Чикаго Блэкхокс». Егор Чинахов с 2021 года выступает за «Коламбус Блю Джекетс».