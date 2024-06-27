Правда, он не вернулся в «Авангард», его обменяли в клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

Правда, он не вернулся в «Авангард», его обменяли в клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

Экс-игрок «Авангарда», воспитанник омского хоккея Илья Михеев, последние два года выступавший в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс», перешел в новую команду. Нападающего обменяли в «Чикаго Блэкхокс», сообщает «Спорт-экспресс».

Вместе с ним в чикагский клуб отправился еще один форвард Сэм Лафферти, также «Чикаго» получил право выбора игроков во втором раунде драфта НХЛ-2027. «Ванкуверу» взамен достался выбор игроков в четвертом раунде того же драфта, помимо этого, «касатки» в рамках сделки удерживают 15 % зарплаты Михеева.

По забавному совпадению, «Чикаго Блэкхокс» тоже носит прозвище «ястребы», как и родной клуб Ильи Михеева «Авангард». В Омске форвард выступал с 2015 по 2019 год, не считая командировки в казахстанский фарм-клуб «Сарыарка» в 2016-м. По итогам сезона-2017/2018 признавался лучшим игроком «Авангарда».

За океан форвард отправился в 2019 году. В 2019–2022 годах выступал за «Торонто Мейпл Лифс», откуда и перешел в «Ванкувер». О потенциальном обмене сообщалось две недели назад.