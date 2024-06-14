Нападающий забил лишь один гол в 61 последнем матче команды и не набрал очки в плей-офф. Теперь он может сменить команду.

Нападающий забил лишь один гол в 61 последнем матче команды и не набрал очки в плей-офф. Теперь он может сменить команду.

Канадский клуб «Ванкувер Кэнакс» может обменять своего нападающего Илью Михеева в другую команду. Как сообщает «Спортс» со ссылкой на Daily Faceoff, после завершения выступления в плей-офф клуб из Ванкувера начал прорабатывать варианты обмена.

Минувший сезон получился крайне неудачным для бывшего нападающего «Авангарда». В 11 матчах плей-офф Михеев не набрал ни одного очка при показатели полезности «минус 4». Также он забросил лишь одну шайбу в 61-м последнем матче своей команды.

Оказалось, что хоккеиста предлагали обменять в другой клуб по ходу сезона, но обмен так и не состоялся. Продешевить при обмене «Ванкувер» не хочет. В клубе говорят, что Михеев проводил сезон после тяжелой травмы, а в следующем сезоне должен добавить.

Отметим, что контракт хоккеиста с «Ванкувером» рассчитан еще на 2 сезона. Зарплата Ильи Михеева составляет 4,75 млн долларов в год.