Омск-Информ
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·Спорт

Илью Михеева планируют заявить за команду «Санта-Колома» из Андорры.

Бывший хоккеист «Авангарда» Илья Михеев, который сейчас выступает в НХЛ за «Ванкувер», может дебютировать в профессиональном футболе и даже сыграть в еврокубках. О такой возможности сообщил хоккейный агент и владелец футбольного клуба «Санта-Колома» из Андорры Дэн Мильштейн.

— Многие мои клиенты — большие фанаты футбола. Я видел, как играют Илья Михеев и Никита Задоров. Они однозначно помогут нашей команде. Очень хочу заявить их двоих на еврокубки. И не просто заявить, а они обязательно сыграют, - заявил Мильштейн «Спорт-Экспрессу».

Сейчас команда «Санта-Колома» борется за попадание в еврокубки, поэтому омский хоккеист может сыграть за эту команду уже летом.

·Спорт

Илью Михеева планируют заявить за команду «Санта-Колома» из Андорры.

Бывший хоккеист «Авангарда» Илья Михеев, который сейчас выступает в НХЛ за «Ванкувер», может дебютировать в профессиональном футболе и даже сыграть в еврокубках. О такой возможности сообщил хоккейный агент и владелец футбольного клуба «Санта-Колома» из Андорры Дэн Мильштейн.

— Многие мои клиенты — большие фанаты футбола. Я видел, как играют Илья Михеев и Никита Задоров. Они однозначно помогут нашей команде. Очень хочу заявить их двоих на еврокубки. И не просто заявить, а они обязательно сыграют, - заявил Мильштейн «Спорт-Экспрессу».

Сейчас команда «Санта-Колома» борется за попадание в еврокубки, поэтому омский хоккеист может сыграть за эту команду уже летом.