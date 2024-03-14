Двое бывших игроков «Авангарда» забросили шайбы в матчах КХЛ. Но команды Ильи Михеева и Ивана Мирошниченко проиграли.

Двое бывших игроков «Авангарда» забросили шайбы в матчах КХЛ. Но команды Ильи Михеева и Ивана Мирошниченко проиграли.

Сегодня утром в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи. Сразу двое бывших хоккеистов «Авангарда» отметились заброшенными шайбами.

В матче «Ванкувера» и «Колорадо» отличился Илья Михеев. Нападающий «Ванкувера» последний раз забрасывал шайбу 17 декабря. После этого он не отличался на протяжении 34 матчей. Но шайба омского нападающего не слишком помогла канадской команде, которая проиграла матч в овертайме со счетом 3:4. В этом сезоне на счету Ильи 11 заброшенных шайб и 16 передач в 63 матчах.

В матче «Эдмонтона» и «Вашингтона» все ждали очередной заброшенной шайбы от звездного нападающего столичной команды Александра Овечкина, а отличился 20-летний Иван Мирошниченко. Для юного форварда эта шайба стала второй в восьми матчах за «Вашингтон». Но команда экс-«ястреба» проиграла с унизительным счетом 2:7. У Овечкина же только голевая передача.