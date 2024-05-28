Оказалось, что нападающий «ястребов» Владимир Ткачев получил предложение из НХЛ. Претенденты на хоккеиста пока неизвестны.

Оказалось, что нападающий «ястребов» Владимир Ткачев получил предложение из НХЛ. Претенденты на хоккеиста пока неизвестны.

28-летний нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев может покинуть клуб и уехать в НХЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По договоренности с «ястребами» форвард может расторгнуть контракт, если получит предложение из НХЛ. И, как выяснилось, оно уже поступило.

– Потенциальных претендентов на Владимира Ткачева пока не узнал, но надеюсь, что среди них окажется «Эдмонтон», – пишет в своем Telegram-канале журналист Михаил Зислис.

Соглашение Ткачева с окладом 101 млн рублей в год действует до конца сезона-2025/2026.

Отметим, что за «ястребов» хоккеист играет с 2022 года. В сезоне-2023/2024 Ткачев провел 70 матчей и набрал 86 (20+66) очков.