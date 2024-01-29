Для этого 22-летнему игроку понадобилось 130 матчей. А сегодня Егор Чинахов оформил дубль.

Для этого 22-летнему игроку понадобилось 130 матчей. А сегодня Егор Чинахов оформил дубль.

Бывший игрок «Авангарда» Егор Чинахов оформил третий дубль в НХЛ. Сегодня его «Коламбус» встречался с «Сиэтлом» и проиграл со счетом 2:4.Обе шайбы у «Коламбуса» как раз забросил омич. Произошло это в третьем периоде. На оформление дубля у Чинахова ушло менее 9 минут.

Стоит сказать, что нынешний дубль стал третьим в заокеанской карьере Егора Чинахова. Но сегодняшний матч стал для 22-летнего хоккеиста примечательным и по другой причине. Он преодолел отметку в 50 очков, набранных в матчах НХЛ. Для этого Егору понадобилось 130 матчей. Сейчас у нападающего 51 очко (25 шайб и 26 результативных передач).

В нынешнем сезоне Егор Чинахов является четвертым бомбардиром своей команды, в которой провел меньше матчей, чем большинство партнеров по команде.