Омск-Информ
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·Спорт

Он будет играть за американский клуб еще два сезона.
Бывший игрок омского «Авангарда» нападающий Егор Чинахов продлил контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Как сообщается на сайте клуба НХЛ, новый договор будет действовать до конца сезона‑2025/26. По данным Sportbox, в год он будет зарабатывать 2,1 млн долларов.
— Егор — выдающийся молодой игрок, который показывает стабильный прогресс на протяжении первых трех сезонов в команде. Мы верим, что у него есть шанс стать для нас очень хорошим игроком, — отметил генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
Напомним, 23‑летний хоккеист покинул «Авангард» в 2021 году. Недавно генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что хотел бы возвращения нападающего из Америки, но не верит в такую возможность.
·Спорт

Он будет играть за американский клуб еще два сезона.
Бывший игрок омского «Авангарда» нападающий Егор Чинахов продлил контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Как сообщается на сайте клуба НХЛ, новый договор будет действовать до конца сезона‑2025/26. По данным Sportbox, в год он будет зарабатывать 2,1 млн долларов.
— Егор — выдающийся молодой игрок, который показывает стабильный прогресс на протяжении первых трех сезонов в команде. Мы верим, что у него есть шанс стать для нас очень хорошим игроком, — отметил генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
Напомним, 23‑летний хоккеист покинул «Авангард» в 2021 году. Недавно генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что хотел бы возвращения нападающего из Америки, но не верит в такую возможность.