О такой возможности сообщил гендиректор клуба Антон Курьянов. Однако это все-таки маловероятно.

О такой возможности сообщил гендиректор клуба Антон Курьянов. Однако это все-таки маловероятно.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о перспективах возвращения в клуб двух хоккеистов из НХЛ – Клима Костина и Егора Чинахова. По словам Курьянова, возможность вернуться в команду у игроков есть, но это маловероятно.

– Варианты всегда есть, но лично мне тяжело в это поверить. Чинахов провел неплохой сезон за «Коламбус». Мы хотим его вернуть, но я очень сомневаюсь, что Егор не останется в НХЛ. Думаю, это его главный приоритет. У Костина еще год контракта в Северной Америке, по которому он имеет оклад $2 млн. Наверное, тут тоже шансов практически нет, – отметил Курьянов.

Сейчас в «Авангарде» остаются открытыми две вакансии легионеров. Однако, как заверил Курьянов, на рынке иностранных игроков подходящих кандидатур пока нет.