Среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила +7…+11°, что ниже нормы на 2-3°.

Среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила +7…+11°, что ниже нормы на 2-3°.

Омские синоптики рассказали о погоде, которая наблюдалась на территории региона в мае. Среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила +7…+11°, что ниже нормы на 2-3°. Весь месяц в области было аномально холодно. В третьей декаде месяца средняя температура вовсе составила +6…+10°, что ниже нормы на 5-7°.

Максимально столбик термометра опускался до –7 градусов. Такой отметки температура достигала 1 мая в Седельниково, Калачинске, Васиссе, Колосовке и Муромцево. Максимально при этом в регионе было +28 градусов – 13 мая в Саргатке, Калачинске, Омске, Павлоградке и Русской Поляне.

– Осадки, которые выпадали в виде дождя, а в отдельные дни и в виде мокрого снега, распределялись по территории неравномерно. За месяц их выпало в большинстве районов больше нормы. В Омске 20 мая был перекрыт суточный максимум осадков, который составил 33,6 мм, ранее – 7,9 мм – отмечался в 2006 году, – рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Два раза за месяц в регионе выпадал град – 4 и 22 мая. Порывы ветра достигали 22 м/с.