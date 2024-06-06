Омск-Информ
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·Общество

Жара омичей ожидает в середине месяца. Синоптики обещают до +33 градусов.

Совсем скоро в Омскую область придет долгожданная жара. Это случится во второй половине июня.

По данным синоптиков, в следующий четверг, 13 июня, омичей ждет +27 градусов. 14 июня столбик термометра поднимется еще выше, до +28 градусов. При этом в регионе ожидаются грозы и дожди. К выходным, 15 и 16 июня, погода и вовсе обрадует жителей города. Температура будет составлять до +33 градусов.

Однако после недельной жары в области станет снова прохладно. Температура днем не поднимется выше +20 градусов. Несмотря на предстоящую жару, весь июнь синоптики прогнозируют дожди.

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·Общество

Жара омичей ожидает в середине месяца. Синоптики обещают до +33 градусов.

Совсем скоро в Омскую область придет долгожданная жара. Это случится во второй половине июня.

По данным синоптиков, в следующий четверг, 13 июня, омичей ждет +27 градусов. 14 июня столбик термометра поднимется еще выше, до +28 градусов. При этом в регионе ожидаются грозы и дожди. К выходным, 15 и 16 июня, погода и вовсе обрадует жителей города. Температура будет составлять до +33 градусов.

Однако после недельной жары в области станет снова прохладно. Температура днем не поднимется выше +20 градусов. Несмотря на предстоящую жару, весь июнь синоптики прогнозируют дожди.

1589