Его не стало вчера, 2 июня.
Вчера, 2 июня, в Омске на 83-м году жизни скончался экс-руководитель городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского округа Вадим Докучаев.
Вадим Докучаев родился 15 марта 1942 года в Калужской области. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, после чего переехал в Омск и устроился на завод «Сибирские приборы и системы». В 1990-х годах руководил комитетом территориального общественного самоуправления «Авангард» в Ленинском округе. С 2008 по 2021 год был председателем Совета ветеранов городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского округа.
Прощание с Вадимом Докучаевым пройдет 4 июня в Клинической больнице «РЖД-Медицина» (Карбышева, 411) с 14:00 до 14:30.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования близким и родным Вадима Докучаева.