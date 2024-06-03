Дом реализуют дети собственника. На содержание элитной недвижимости нужны время и немалые средства.

Появились подробности продажи двухэтажной усадьбы в деревне Голенки Марьяновского района Омской области. Как сообщалось ранее, дом построен на участке в 40 соток по проекту дизайнера из Санкт-Петербурга. Владелец рассчитывает реализовать недвижимость на 8 комнат общей площадью 280 кв. м за 15 млн рублей.

Как уточнила «Омск-информу» представитель агентства недвижимости, которая занимается реализацией, собственники не захотели содержать затратный объект. Потому и решили от него избавиться.

– Основной собственник уже пенсионер. Продажей занимаются его совладельцы, двое детей. Дом необходимо содержать, а некому, – пояснила сотрудница агентства недвижимости.

По всем деталям продажи она предложила обращаться к собственнику.

На участке, напомним, помимо усадьбы, имеются гараж на 2 авто, баня, сарай и омшанник.