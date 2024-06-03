Омск-Информ
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·Общество

Здание находится в деревне Голенки Марьяновского района.
В Омской области на продажу выставили двухэтажную усадьбу, построенную в 1990 году. Здание находится в деревне Голенки Марьяновского района.
Собственник дома отмечает, что здание построено по проекту дизайнера из Санкт-Петербурга. На участке площадью 40 соток кроме усадьбы находятся гараж на 2 авто, баня, сарай и омшанник.
Дом площадью 280 кв. м имеет восемь комнат, в здании также есть камин. Отопление в усадьбе электрическое, газификация ожидается в текущем году. Стоимость жилья составляет 15 млн рублей.
·Общество

Здание находится в деревне Голенки Марьяновского района.
В Омской области на продажу выставили двухэтажную усадьбу, построенную в 1990 году. Здание находится в деревне Голенки Марьяновского района.
Собственник дома отмечает, что здание построено по проекту дизайнера из Санкт-Петербурга. На участке площадью 40 соток кроме усадьбы находятся гараж на 2 авто, баня, сарай и омшанник.
Дом площадью 280 кв. м имеет восемь комнат, в здании также есть камин. Отопление в усадьбе электрическое, газификация ожидается в текущем году. Стоимость жилья составляет 15 млн рублей.