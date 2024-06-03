Омск-Информ
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·Общество

Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Акция, направленная на популяризацию СБП, продлится до конца сентября.

С 5 июня в Омске стартует акция, которая направлена на популяризацию Системы быстрых платежей. Это значит, что омичи смогут платить за проезд в общественном транспорте по QR-коду. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

– Всем пользователям мобильного приложения «ОМКА» при пополнении транспортных карт будет начислен кешбэк в размере 5 % при оплате проезда через СБП. Максимальный размер кешбэка составит 1 тыс. рублей на одного пользователя в месяц, – добавил Шелест.

Чтобы принять участие в акции, жителям города нужно зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК» на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!». Акция продлится до конца сентября.

·Общество

Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Акция, направленная на популяризацию СБП, продлится до конца сентября.

С 5 июня в Омске стартует акция, которая направлена на популяризацию Системы быстрых платежей. Это значит, что омичи смогут платить за проезд в общественном транспорте по QR-коду. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

– Всем пользователям мобильного приложения «ОМКА» при пополнении транспортных карт будет начислен кешбэк в размере 5 % при оплате проезда через СБП. Максимальный размер кешбэка составит 1 тыс. рублей на одного пользователя в месяц, – добавил Шелест.

Чтобы принять участие в акции, жителям города нужно зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК» на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!». Акция продлится до конца сентября.