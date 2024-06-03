Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Акция, направленная на популяризацию СБП, продлится до конца сентября.

Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Акция, направленная на популяризацию СБП, продлится до конца сентября.

С 5 июня в Омске стартует акция, которая направлена на популяризацию Системы быстрых платежей. Это значит, что омичи смогут платить за проезд в общественном транспорте по QR-коду. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

– Всем пользователям мобильного приложения «ОМКА» при пополнении транспортных карт будет начислен кешбэк в размере 5 % при оплате проезда через СБП. Максимальный размер кешбэка составит 1 тыс. рублей на одного пользователя в месяц, – добавил Шелест.

Чтобы принять участие в акции, жителям города нужно зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК» на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!». Акция продлится до конца сентября.