Ответственность за лужи во дворе никто не хочет брать на себя.

В городке Нефтяников, у дома № 10а по улице 22 Апреля, уже много лет не могут отремонтировать проезд. Ситуация усугубляется весной, когда тает снег, или летом после ливней. Сейчас проезд выглядит более-менее прилично, однако буквально два дня назад пройти по этой дороге было невозможно.

– Куда только наш актив дома не обращался и куда только мы не подавали заявку на ремонт придомовой дороги, а воз и ныне там. Хочется, чтобы хоть кто-то обратил внимание на эту проблему. Мы, жильцы, понимаем, что такое бездорожное безобразие творится не только в нашем дворе. Но хотелось бы хоть каких-то обнадеживающих планов на ближайший ремонт, – написали жильцы в обращении к администрации Советского округа.

Чиновники предложили жителям самостоятельно отремонтировать проезд, указав, что это придомовая территория:

– Решение вопросов благоустройства придомовой территории, в том числе ремонта дворового проезда, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которые обязаны нести расходы на ремонт и содержание общего имущества.

В свою очередь, в Центре управления регионом Омской области пояснили, что для решения вопроса о проведении работ собственники помещений в указанном многоквартирном доме могут инициировать проведение общего собрания, на котором жильцам нужно рассмотреть вопрос о необходимости проведения работ, принять решение и определить источник финансирования. Далее – уведомить о принятом решении управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом. Какой источник финансирования при этом может быть задействован, не уточняется.