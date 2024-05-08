Проезд в «Трамвае Победы», который начал курсировать по городу с 6 мая, будет бесплатным. Такое решение принял мэр города Сергей Шелест.

Проезд в «Трамвае Победы», который начал курсировать по городу с 6 мая, будет бесплатным. Такое решение принял мэр города Сергей Шелест.

В Омске начал работать «Трамвай Победы». Его пассажиры уже начали активно включатся в музыкальный проект и петь песни военных лет вместе с омскими артистами. Одним из видео с омичами поделился мэр города Сергей Шелест.

– Видя такой интерес, принял решение 9 Мая сделать проезд в этом особенном трамвае бесплатным, – заявил Шелест.

Кроме того, жителям города рассказали о работе вагона завтра. Так, отправление от остановки «Улица Котельникова» будет три раза – в 09:51, 12:59 и 15:14 часов. Отправление от остановки «Поселок Амурский» – в 10:58, 14:06 и 16:21 часов.