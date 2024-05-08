Об этом заявил вице-мэр Владимир Куприянов. Однако произойдет это только после удачных переговоров с национальной системой платежных карт.

Об этом заявил вице-мэр Владимир Куприянов. Однако произойдет это только после удачных переговоров с национальной системой платежных карт.

В городских автобусах могут сделать оплату проезда по QR-коду. Об этом на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры рассказал вице-мэр Омска Владимир Куприянов.

– Сейчас ведутся переговоры с национальной системой платежных карт. Если переговоры пройдут успешно, тогда есть все предпосылки, что в этом году в омском транспорте должны появится QR-коды и оплата через систему быстрых платежей, – заявил Куприянов.

Все началось с того, что председатель комитета Юрий Арчибасов привел в пример опыт соседней страны – Казахстана. Депутат рассказал, что там оплата за проезд производится через QR-код. Для местных жителей такой способ оплаты является удобным. Кроме того, это помогает исключить зайцев.