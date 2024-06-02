Там можно прочесть различные пожелания от российских политиков и звезд шоу-бизнеса.

Там можно прочесть различные пожелания от российских политиков и звезд шоу-бизнеса.

В Омске появилась «Аллея звездных пожеланий». Открылась она в парке «Вокруг света». Здесь омичи смогут прочесть различные напутствия как от политиков, так и от звезд шоу-бизнеса. Первыми там заложили звезды Виталий Хоценко и Владимир Владимиров – губернаторы Омской области и Ставропольского края соответственно. Появилась и звезда директора парка Дарьи Толмачевой. Продолжили аллею известные российские исполнители Юлианна Караулова и музыканты группы «Dabro».

– «Аллея звездных пожеланий» станет не только красивым и запоминающимся элементом ландшафтного дизайна, но и символическим посланием от старших поколений к младшим. Здесь каждый сможет прочитать напутствия и наставления от любимых артистов, вдохновляясь ими на новые свершения и достижения, – рассказали в парке развлечений «Вокруг света».

Напомним, что в парке также появились 11 новых аттракционов.